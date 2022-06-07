Участок КАД закроют для грузовых машин на четыре дня

Часть КАДа закроют для грузовиков. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Участок на юге КАД будет на четыре дня недоступен для большегрузов. Причиной ограничений станет проведение Петербургского международного экономического форума – ПМЭФ. Водителей грузовиков заранее предупреждают об изменениях на трассе.

- В связи с проведением ПМЭФ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 15 по 18 июня с 8:00 до 19:00 будет введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Запрет на проезд вводится на отрезке от развязки с Софийской улицей до Ропшинского шоссе.

Объехать закрытый участок можно будет по «бетонке» А-120 или другим региональным дорогам.

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