Дожди, грозу и до +23 градусов обещают в Петербурге в среду, 8 июня

В среду в Петербурге обещают дожди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грозы с дождями и ливнями придут в Петербург к середине недели, как и обещали синоптики. Все начнется со среды, 8 июня. Сначала город накроют кратковременные дожди, а к вечеру уже возможны раскаты грома. Зато будет тепло.

- Днем кратковременные дожди, вечером местами гроза. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +21…+23 градуса. Атмосферное давление будет понижаться и составит 759 мм ртутного столба, что близко к норме, - сообщает городской гидрометцентр.

Вечерняя непогода среды перетечет в ночную грозу и ливень четверга. До рассвета 9 числа в Петербурге местами пройдут сильные дожди. Но уже к утру все успокоится. Днем синоптики осадков не обещают. При переменной облачности воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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