Проблемные теплосети в Колпино и Пушкине полностью обновят к 2030 году

В 2022 году в колпинском и пушкинском районе обновят чуть больше 48 км теплосетей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В завершившемся отопительном сезоне на теплосетях Петербурга насчитали более 4,5 тысяч нарушений. Свой вклад в растущую «статистику» дефектов внес ГУП «ТЭК». По словам главы комэнерго Станислава Протасова, это случилось из-за проблемных сетей в Пушкино и Колпине.

Чиновник заметил, что 1082 дефектов из всего числа зафиксировали именно в этих районах.

– Износ в Колпино и Пушкине значительно выше из-за многолетнего недофинансирования со стороны предыдущего собственника (обанкротившийся СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» - прим.ред). В этом году по всему Петербургу планируется реконструировать 280 км ветхих сетей, из них 48,4 км – в Колпино и Пушкине. В этих районах запланирована комплексная реконструкция сетей, к началу 2030-х годов все должны обновить, – заверил Протасов.

А пока, по словам чиновника, остается только оперативно реагировать на нарушения в упомянутых сетях, усиливать работу диспетчерской службы и ремонтных бригад. Ситуацию с проблемными трубами в комэнерго держат на контроле.