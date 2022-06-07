До 2024 года в Петербурге откроют 80 детсадов и 32 центра цифрового образования

До 2024 года для маленьких петербуржцев откроют 60 садиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году в Петербурге откроется 10 новых школ с бассейнами, театральными залами и библиотеками, а также 20 детских садиков, в каждом из которых оборудуют бассейны, соляные пещеры, музыкальные и спортивные залы. Такими планами поделилась глава комитета по образованию Наталия Путиловская на заседании городского правительства.

По словам чиновницы, в 2023-2024 годах Петербург пополнится еще 60 садиками и 36 центрами цифрового образования (ЦЦО), где школьники смогут учиться «информационным компетенциям». ЦЦО намерены построить в каждом районе, пока в городе открыто 12 таких центров.

– К 2024 году планируется создать еще пять технопарков-кванториумов, которые смогут посещать не только ученики гимназий, на базе которых они откроются, но и ученики других школ. Сейчас в Петербурге работает один на базе гимназии 642 «Земля и Вселенная», первый в городе – рассказала чиновница.

Еще в текущем году комобр поддержит грантами 66 школ, в которых откроются предпрофессиональные классы и лаборатории. В них ученики смогут после учебы осваивать первые профессии, например, графического дизайнера или флориста.