Пьяный житель Саратовской области приставал к подросткам в Колпино

На пристававшего к двум юным жителям Колпино мужчину завели уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

К двум подросткам в Колпино приставал 47-летний мужчина. Незнакомец позвал двух друзей к себе в гости. В квартире он начал распускать руки. После этого 15-летние дети рассказали о случившемся 18-летнему другу. Последний вызвал полицейских, которые задержали подозреваемого. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 7 июня.

- По подозрению в преступлении полицейские задержали 47-летнего жителя Саратовской области. Он пригласил несовершеннолетних в гости вечером 5 июня. Мужчина был пьян, - передает источник.

Следователи возбудили уголовное дело. Жителя Саратовской области задержали и поместили изолятор временного содержания.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.