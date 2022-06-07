Пропавшую 8-летнюю девочку ищут в Петербурге

Восьмилетняя девочка пропала в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пропала восьмилетняя девочка. Ее ищут волонтеры. С 7 июня нет информации о ее местонахождении. Ориентировку на пропавшего ребенка разместили в группе «ВКонтакте» поискового отряда «Лиза Алерт Питер» во вторник, 7 июня.

- Пропала Метревелли Мария 2014 года рождения. С 7 июня о ее местонахождении неизвестно, - говорится в объявлении.

Пропавшую во вторник, 7 июня, 8-летнюю девочку ищут в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Приметы пропавшей девочки: рост 130 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза карие.

Девочка была одета в белую футболку, синие лосины, бордовые тапки. На пропавшей была также бело-розовая кепка.

Всех, кто может сообщить достоверную информацию о местонахождении девочки, просят звонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по экстренному телефону «112».

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