Школьника поместили в психбольницу после поножовщины с отчимом в Петербурге

Девятиклассника поместили в психбольницу после того, как он ударил отчима ножом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге девятиклассник ударил ножом отчима. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Выяснилось, что мальчика поместили в одну из детских психиатрических больниц. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 7 июня.

- Инцидент произошел в квартире, где проживают пасынок с отчимом, вечером 5 июня. Врачи увезли в больницу 33-летнего мужчину с ножевым ранением от 16-летнего школьника. Пострадавшему диагностировали колото-резаное проникающее ранение брюшной полости, - передал источник.

Полицейские возбудили уголовное дело. Мальчика поместили в психбольницу.

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