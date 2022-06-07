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Туризм7 июня 2022 16:38

Из Петербурга в Котлас будут летать четыре раза в неделю с 13 июня

Время в пути займет 1 час 35 минут
Кирилл МИНЯЙЛО
Из Петербурга увеличат в два раза частоту рейсов в Котлас с 13 июня

Из Петербурга увеличат в два раза частоту рейсов в Котлас с 13 июня

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 13 июня из Санкт-Петербурга увеличат в два раза частоту рейсов в Котлас. В город Архангельской области самолеты будут отправлять четыре раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково во вторник, 7 июня.

- Авиакомпания «Руслайн» увеличит частоту рейсов из Петербурга в Котлас с двух до четырех в неделю. Дневные полеты будут выполнять по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, - говорится в сообщении.

Время в пути займет у пассажиров 1 час 35 минут. Перелеты будут совершать на самолетах Bombardier CRJ-100/200.

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