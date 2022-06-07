Опасная пациентка с туберкулезом и ВИЧ сбежала из больницы Выборга

В Выборге пациентку-беглянку с туберкулезом и ВИЧ хотят принудительно лечить. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Ленобласти хотят отправить на принудительное лечение пациентку-беглянку с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Об этом пишет online47.ru с ссылкой на местную прокуратуру. По данным надзорного органа, женщина постоянно сбегает от врачей. Проверка прокуратуры показала, что больная может угрожать жизни и здоровью окружающих, поэтому ее нужно срочно лечить.

- Женщина из поселка Житково состоит на учете в областной туберкулезной больнице, но отказалась от лечения. Больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемиологический режим и специально избегающие лечения, по решению суда могут госпитализироваться принудительно, - пишет издание.

Дело за решением суда, прокуратура уже направила туда иск о насильном помещении пациентки в больницу.