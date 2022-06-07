«Зенит» построит спортцентр на улице Верности в Петербурге до конца 2023 года

ФК "Зенит" одобрили строительство спортивного центра на улице Верности в Петербурге Фото: Александр ГЛУЗ

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение футбольному клубу «Зенит» на строительство спортивно-зрелищного центра на улице Верности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 7 июня.

ФОТО: пресс-служба Госстройнадзора

- По проектной документации планируется создать крытое футбольное поле. Его длина составит 102 метра, ширина – 64 метра. Также планируется построить трехэтажное здание. В нем оборудуют тренажерные залы, раздевалки для команд, медицинский блок и учебные помещения для воспитанников академии ФК «Зенит», - говорится в сообщении.

Строительство планируют завершить до 31 декабря 2023 года.

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