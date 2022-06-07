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Происшествия7 июня 2022 18:35

«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы

Он будет действовать с вечера 8 июня до утра 9 июня
Кирилл МИНЯЙЛО
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с 20:00 часов 8 июня до 06:00 часов 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидрометцентра.

- Водителям нужно проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП, - также попросили в Смольном.

«Желтый» – второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.

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