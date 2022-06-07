Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Ленобласти

Пять человек пострадали в аварии с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса в Ленобласти Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В аварии с грузовым автомобилем и автобусом пострадали пять человек в Кировском районе Ленинградской области во вторник, 7 июня. Всех пострадавших госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Около 16:20 часов в дежурную часть поступила информация о ДТП на 84-м километре трассы «Кола» у поворота к деревне Кабона. Участниками Аварии стали маршрутный автобус «ПАЗ» № 593 и автомобиль «Скания». Травмы получили водитель автобуса и его четверо пассажиров. Их доставили в больницу, - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все детали аварии. Проводится проверка.

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