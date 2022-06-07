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Происшествия7 июня 2022 20:07

Рядом с Охта парком загорелся ресторан в гостинице «Охта SPA Resort»

Полыхающий ресторан сняли на камеру
Кирилл МИНЯЙЛО
Рядом с Охта парком загорелся ресторан

Рядом с Охта парком загорелся ресторан

Фото: Артем КИЛЬКИН

В загородном спа-отеле «Охта SPA Resort» загорелся ресторан вечером во вторник, 7 июня. Жители Ленинградской области сняли пожар на видео и опубликовали его в социальных сетях.

- Полыхает ресторан. Пожарные на месте, здание полностью объято огнем, - говорят очевидцы.

Пользователи добавили, что пожар был рядом с Охта парком, но не на его территории. На место ЧП приехало более пяти пожарных расчетов, также говорят очевидцы. По последним данным, пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

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