Петербуржцам разрешили разводить пчел на крышах

Жителям Санкт-Петербурга разрешили разводить пчел на крышах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инициативу депутатов Законодательного собрания разрешить горожанам разводить пчел на крышах домов в Петербурге окончательно приняли 7 июня. Об этом пишет «Мойка78».

- Закон, подготовленный комитетом по законодательству Заксобрания, принят в третьем, окончательном, чтении. Инициативу поддержали все 46 голосовавших, - пишет агентство.

Авторы инициативы отмечали, что закон пойдет на пользу «с точки зрения озеленения города, увеличения маточного поголовья, количества пчел».

В разговоре с агентством, пчеловод сказал, что разводить летающих насекомых не лучшая затея. Экологическая чистота меда, который будут делать такие пчелы, может вызвать вопросы.

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