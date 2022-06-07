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Недвижимость7 июня 2022 20:51

Петербургский «Водоканал» восстанавливает водоснабжение в Мариуполе

Сотрудникам предприятия из Петербурга помогают добровольцы
Кирилл МИНЯЙЛО
Специалисты петербургского "Водоканала" восстанавливают водоснабжение в Мариуполе

Специалисты петербургского "Водоканала" восстанавливают водоснабжение в Мариуполе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мариуполе сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» восстанавливают водоснабжение. Петербургские специалисты приступили к работам в городе-побратиме. Им помогают добровольцы из числа местных жителей – около 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного во вторник, 7 июня.

- Работы проводят в строительном городке, который станет базой для специалистов из Санкт-Петербурга. Оттуда будут координировать деятельность по восстановлению Октябрьского района Мариуполя, - говорится в сообщении.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, жителям Мариуполя помогут наладить мирную жизнь.

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