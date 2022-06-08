Последние новости в Санкт-Петербурге к 8 июня 2022 года: пожар у Охта парка и «желтый» уровень опасности в городе

Последние новости в Санкт-Петербурге к 8 июня 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к 8 июня 2022 года.

В загородном спа-отеле «Охта SPA Resort» загорелся ресторан вечером во вторник, 7 июня.

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы с 20:00 часов 8 июня до 06:00 часов 9 июня.

В Мариуполе сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» восстанавливают водоснабжение. Петербургские специалисты приступили к работам в городе-побратиме. Им помогают добровольцы из числа местных жителей – около 200 человек.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение футбольному клубу «Зенит» на строительство спортивно-зрелищного центра на улице Верности.

С 13 июня из Санкт-Петербурга увеличат в два раза частоту рейсов в Котлас. В город Архангельской области самолеты будут отправлять четыре раза в неделю.

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