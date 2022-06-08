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Происшествия8 июня 2022 5:37

Женщина погибла в пожаре на улице Партизана Германа

Здесь горела двухкомнатная квартира
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На юге Петербурга в огне погибла женщина.

На юге Петербурга в огне погибла женщина.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедией обернулся пожар, который возник ранним утром 8 июня в Красносельском районе Петербурга. На улице Партизана Германа вспыхнула двухкомнатная квартира. При разборе завалов был найден труп человека.

- В 05:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Партизана Германа, 9, корпус 2.В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади три квадратных метра. На месте обнаружена погибшая женщина, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Сам пожар был ликвидирован в 6:46, на место ЧП выезжали девять человек личного состава и две машины МЧС. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

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