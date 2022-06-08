Огонь уничтожил отель «Охта SPA Resort» в Энколово

В Энколово горел спа-отель. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушили весь вечер и половину ночи в Энколово. Неподалеку от популярного «Охта-Парка» загорелся отель «Охта SPA Resort». Сообщение о возгорании поступило на телефон дежурного МЧС в 20:48. Пламя быстро распространялось и на место пришлось вызвать подкрепление.

- На месте происшествия работали дежурные смены четырех частей Главного управления МЧС России по Ленинградской области, а также сотрудники Леноблпожспаса. Всего: 24 человека и шесть единиц техники, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Площадь возгорания на пике составляла 900 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось только к десяти часам вечера, а полностью пожар был ликвидирован в три часа ночи.

По словам очевидцев, от здания практически ничего не осталось. На месте ЧП работают пожарные дознаватели, которые установят причину возгорания. Сведения о пострадавших, по счастью, не поступали.

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