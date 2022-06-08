Прошедший отопительный сезон стал одним из самых долгих в истории Петербурга

Отопительный сезон в Петербурге продлился 245 дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Холодная зима и не менее прохладная весна сделали минувший отопительный сезон в Петербурге одним из самых долгих в истории. Батареи были включены еще в сентябре, а выключены – в конце мая.

- Минувший отопительный сезон в Петербурге длился 245 дней и был вторым по продолжительности за всю историю наблюдений, - отмечает пресс-служба городской администрации.

Дольше батареи грелись лишь зимой 2019-2020 годов.

Губернатор Петербурга поблагодарил энергетиков за хорошую работу и призвал не расслабляться в период подготовки к новому сезону, который уже начался. Все регламентные работы Александр Беглов потребовал завершить к 1 сентября.

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