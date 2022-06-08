Испытания теплосетей пройдут 8 июня в четырех районах Петербурга

Трубы на прочность проверят в четырех районах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители четырех районов Петербурга останутся без горячей воды в среду, 8 июня. Причиной станут испытания теплосетей, которые проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. Энергетики будут искать слабые места в трубах и подадут в них воду под повышенным давлением.

- 8 июня «Теплосеть Санкт-Петербурга» испытает тепловые сети на плотность и прочность в Адмиралтейском, Центральном, Московском и Фрунзенском районах. Температура воды в сетях не превышает 40 градусов Цельсия, - сообщает пресс-служба компании.

Жителей Петербурга просят быть внимательными и осторожными. При виде парения или вытекания воды, опасный участок надо обходить стороной. О месте аварии необходимо сообщить по коротким номерам 112 или 004.

Точные адреса работ можно узнать на сайте «Теплосети».

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