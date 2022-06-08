Сел на канистру, она лопнула: в Выборге 4-летний ребенок получил тяжелейший ожог кислотой, которую с работы принес отец

В Выборге госпитализировали малыша с тяжелым химическим ожогом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи Выборгской горбольницы спасают жизнь 4-етнему мальчику, который получил тяжелые ожоги муравьиной кислотой. Все произошло днем 7 июня в одном из частных домов Выборга. Отец ребенка выставил на крыльцо канистру с химикатом и не уследил за сыном.

- Отец выставил на крыльцо дома пластиковую канистру, в которой была муравьиная кислота, которая осталась у него прошлой работы. Ребенок сел на канистру. Та лопнула и жидкость попала на мальчика, - сообщает источник «КП-Петербург».

Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него 35-процентное поражение кожных покровов плеч, спины, ног, ягодиц. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Известно, что семья, в которой произошло ЧП, многодетная, благополучная. На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Проверку по факту происшествия начала полиция.

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