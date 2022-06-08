Полиция возбудила дело после драки кавказцев и охранников в ТРК «Галерея» в Петербурге

Уголовным делом закончилась массовая драка в ТРК "Галерея" в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки кавказцев и охранников в ТРК «Галерея» в Петербурге. Напомним, в потасовке, произошедшей в воскресенье, 5 июня, участвовали около 15 человек. Охранников было в три раза меньше, чем грозных посетителей, как рассказывала «КП-Петербург» очевидец. Оказалось, что в драке есть один пострадавший, отсюда и уголовное дело – за умышленное причинение тяжкого вреда. Обидчику мужчины грозит до 8 лет колонии.

- Поздним вечером того же дня в Мариинскую больницу привезли 34-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга легкой степени и груди, переломом затылка, а также ушибами и синяками на лице. Состояние здоровья средней степени тяжести, его лечат на нейрохирургическом отделении, - сказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что драка произошла из-за того, что охранникам показалось, как один из посетителей стащил вещи из брендового магазина одежды. За гостя ТРК заступились его многочисленные друзья.