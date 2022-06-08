Суды Петербурга эвакуируются из-за угрозы взрыва с требованием двух миллионов рублей

Суды Петербурга опять "заминировали".
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Телефонные, точнее почтовые террористы продолжают домогаться петербургских райсудов. Они в очередной раз прислали письма с угрозами взрыва. Но теперь не просто так, а с требованием выкупа.
- Выборгский, Красногвардейский и Октябрьский районные суды эвакуируются, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Также письма с угрозами в адрес судов пришли и в полицию. Известно, что злоумышленники требуют два миллиона рублей. Прочие их пожелания остались неизвестными.
Помещения судов проверяют взрывотехники ОМОНа.
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