Суды Петербурга эвакуируются из-за угрозы взрыва с требованием двух миллионов рублей

Суды Петербурга опять "заминировали". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Телефонные, точнее почтовые террористы продолжают домогаться петербургских райсудов. Они в очередной раз прислали письма с угрозами взрыва. Но теперь не просто так, а с требованием выкупа.

- Выборгский, Красногвардейский и Октябрьский районные суды эвакуируются, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также письма с угрозами в адрес судов пришли и в полицию. Известно, что злоумышленники требуют два миллиона рублей. Прочие их пожелания остались неизвестными.

Помещения судов проверяют взрывотехники ОМОНа.

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