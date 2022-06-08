Вице-губернатор Пиотровский назначен ответственным за развитие туризма в Петербурге

Борис Пиотровский теперь отвечает за туризм в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Культурный» вице-губернатор Борис Пиотровский теперь отвечает и за развитие туризма в Петербурге. О том, что теперь у него есть новые обязанности, сам Пиотровский сообщил 8 июня в своем телеграм-канале.

- С сегодняшнего дня отвечаю также за развитие туризма в Северной столице. Культура и туризм в Петербурге всегда были рядом, - написал вице-губернатор.

По словам Пиотровского, событийный туризм и новая культурная география выделены как главные приоритеты и для развития туризма в Петербурге и для культурной сферы города на Неве. Теперь все это объединили в одном блоке, чтобы работать более эффективно.

Учитывая, что отец Бориса Пиотровского много лет возглавляет Эрмитаж - главную точку притяжения туристов в Петербурге - такое решение выглядит вполне обоснованным.

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