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Экономика8 июня 2022 8:41

Полюстровский рынок продают за 319 млн рублей

Сейчас зданием и участком владеет город
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полюстровский рынок выставили на продажу.

Полюстровский рынок выставили на продажу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет имущественных отношений Петербурга выставил на продажу здание Полюстровского рынка и землю под ним с прилегающей территорией. За все город хочет получить почти 320 миллионов рублей. Покупателем на безальтернативной основе должен стать нынешний арендатор рынка.

- Распоряжение о приватизации здания и участка на Полюстровском проспекте, 45, выпущено в мае этого года. Покупателем стало ООО «Полюстровский рынок потребительской кооперации», - пишет «Деловой Петербург».

При этом сделка еще официально не оформлена. Полная ее стоимость составляет 319 миллионов рублей, из которых почти 200 стоит само здание, а еще 123 – земля. Покупатель будет выплачивать сумму в рассрочку в течение пяти лет.

Отметим, что эксперты рынка недвижимости называют цену немного завышенной.

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