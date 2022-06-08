Полюстровский рынок продают за 319 млн рублей

Полюстровский рынок выставили на продажу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет имущественных отношений Петербурга выставил на продажу здание Полюстровского рынка и землю под ним с прилегающей территорией. За все город хочет получить почти 320 миллионов рублей. Покупателем на безальтернативной основе должен стать нынешний арендатор рынка.

- Распоряжение о приватизации здания и участка на Полюстровском проспекте, 45, выпущено в мае этого года. Покупателем стало ООО «Полюстровский рынок потребительской кооперации», - пишет «Деловой Петербург».

При этом сделка еще официально не оформлена. Полная ее стоимость составляет 319 миллионов рублей, из которых почти 200 стоит само здание, а еще 123 – земля. Покупатель будет выплачивать сумму в рассрочку в течение пяти лет.

Отметим, что эксперты рынка недвижимости называют цену немного завышенной.

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