Суд Петербурга закрыл доступ к аниме «Вечеринка мертвецов»

Суд Петербурга запретил еще два аниме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга продолжила «крестовый поход» против аниме. Вредные, по мнению ведомства, мультфильмы, нашлись на нескольких сайтах в Интернете. Запретить к ним доступ прокуратура потребовала через суд.

- Установлено, что на указанной Интернет-странице содержатся неправомерные материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь в иске шла об аниме «Вечеринка мертвецов. Замученные души». В нем, как отметили прокурорские работники, есть натуралистичные сцены убийства. Что наносит вред детской психике.

Также вредными посчитали и мультфильм «Пытка троллфейса».

Суд с доводами согласился и постановил закрыть доступ к этим аниме на указанных сайтах.

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