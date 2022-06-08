Затонувшая «Святая Елена» может быть простым рыбопромысловым судном

Дайверы предполагали, что судно – пассажирское. Фото: vk.com/1xpedition

Судно, которое нашли орловские дайверы на дне Ладожского озера, может оказаться не таким загадочным и древним, как ожидалось. Подводная экспедиция обнаружила корабль под названием «Святая Елена» у острова Валаам в конце мая. Дайверы предположили, что это пассажирское судно.

У экспертов из Института археологии РАН другое мнение насчет корабля. «КП-Петербург» попросила ученых оценить фотографии из глубин и определить хотя бы примерный возраст судна. Археолог Сергей Ольховский выразил уверенность, что это не пассажирский корабль, а простое рыбопромысловое судно. И лежало оно на дне даже не век, а всего несколько десятков лет.

– По словам заведующего центром подводного археологического наследия ИА РАН Сергея Ольховского, судно из упомянутой новости является малым рыбопромысловым судном, построенным, вероятно, в 1970-х гг, – написала «Комсомолке» пресс-секретарь Института археологии РАН Наталия Ферапонтова.

Более подробно «Святую Елену» будут изучать в конце лета – ученые РАН поедут с дайверами в повторную экспедицию на Ладожское озеро и основательно разберутся в истории судна.