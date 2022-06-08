Беглов перераспределил обязанности вице-губернаторов Петербурга

Беглов изменил обязанности вице-губернаторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Беглов подписал документ, вносящий изменения в состав правительства Петербурга и меняющий обязанности его членов, вице-губернаторов. Так, бывший глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков был официально утвержден в должности вице-губернатора, он заменил Максима Соколова, ушедшего на «АвтоВАЗ».

- Поляков будет отвечать за транспортное, промышленное и инвестиционное направления, - пишет «Мойка 78».

А вот Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, отвечающий за строительство дорог, метро и так далее, бывший в ведении Соколова, решили Кириллу Полякову не отдавать, а передать в ведение Николая Линченко.

Кроме того, Борис Пиотровский, отвечавший за сферу культуры, теперь курирует и Комитет по туризму. И развитие туризма в городе, соответственно.

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