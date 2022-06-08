Машина сбила троих подростков на «зебре» в Кингисеппе

Под Петербургом автомобиль сбил троих подростков на пешеходном переходе. Фото: прокуратура Ленинградской области

Горе-водитель сбил троих подростков на «зебре» в Кингисеппском районе Ленобласти. ДТП произошло вечером во вторник, 7 июня, у дома №10 на Октябрьской улице. По информации прокуратуры 47 региона, подросткам серьезно досталось. Надзорный орган проводит проверку вместе с ГИБДД.

- В результате аварии пострадали трое подростков, у них диагностировали многочисленные ушибы. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел начали расследование по признакам административного правонарушения по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшим», - передает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме этого правоохранители обратили внимание на то, что проезжая часть находится не в лучшем состоянии.