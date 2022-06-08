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Общество8 июня 2022 10:55

Валентин Енокаев стал врио главы Комитета по транспорту Петербурга

Его бывший начальник Кирилл Поляков перешел на работу вице-губернатором
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Валентин Енокаев возглавил Комитет по транспорту. Фото: gov.spb.ru

Валентин Енокаев возглавил Комитет по транспорту. Фото: gov.spb.ru

Первый замглавы Комитета по транспорту Петербурга назначен временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Бывший председатель комитета Кирилл Поляков стал вице-губернатором города.

- Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года в Ленинграде. В 2009-м окончил «Военмех» по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии», - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В активе у нынешнего врио главы «транспортного цеха» работа в строительном и телекоммуникационном бизнесе, руководящие должности в Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

Имеет благодарности за участие в строительстве ЗСД и вклад в развитие транспортной инфраструктуры Петербурга.

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