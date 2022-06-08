МЧС предупреждает о ливнях и грозах в Петербурге

Синоптики обещают сильный дождь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает жителей и гостей города о резком ухудшении погоды. В ближайшие сутки в Северной столице ждут сильные дожди, переходящие в ливни. А также грозу.

- По информации гидрометцентра 9 июня в Петербурге ожидается дождь, местами ливни, грозы, - сообщает пресс-служба управления.

При этом сами синоптики уточняют, что удар непогоды придется на ночное время, а днем уже снова будет ясно и тепло.

- Атмосферный фронт подходит к городу с юго-запада. Основные ливни с грозами будут вечером и ночью. Ну а днем в четверг в Петербурге опять хорошо. Не жарко и сухо, - пишет в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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