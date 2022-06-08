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Происшествия8 июня 2022 11:15

Квартиру пенсионера в Апраксином дворе ограбили на 10 миллионов рублей

Все ценности лежали в старинной шкатулке
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Из квартиры пенсионера украли ценностей на 10 млн рублей.

Из квартиры пенсионера украли ценностей на 10 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Украшений и ценностей на 10 миллионов рублей унесли из квартиры простого петербургского пенсионера воры-домушники. Пока 58-летний мужчина был за городом, они влезли в квартиру, расположенную в Апраксином переулке. Уже там они нашли шкатулку, в которой и хранились ювелирные украшения.

- Ночью 7 июня в полицию обратился мужчина 1964 года рождения, пенсионер, который сообщил о краже из его квартиры. Сумму ущерба он оценил в 10 миллионов рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам потерпевшего, его квартиру ограбили 5 или 6 июня, пока он уезжал из города. Кто и как проник в жилище, расположенное на третьем этаже обычной пятиэтажки, пенсионер не знает.

Видеонаблюдения на месте преступления не оказалось, сигнализацией квартира не оборудована.

Сейчас по факту заявления ведется проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решится по ее итогам.

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