Главный синоптик пообещал, что гроза и ливень накроют Петербург только ночью

Непогода пройдет ночью, а днем будет ясно и тепло.

Непогода надвигается на Петербург. Уже вечером в городе пойдет дождь, а к ночи он превратится в ливень. Но беспокоиться не стоит, ведь непогода быстро покинет Северную столицу. По крайне мере, так обещает главный синоптик города на Неве.

- Напоминаю, что уже середина недели, а значит, ждем дождь. Атмосферный фронт подходит к Петербургу с юго-запада и после обеда принесет первые осадки, - рассказал в своем закрытом телеграм-канале Александр Колесов.

Но потом произойдет то, о чем предупреждало МЧС: ливни с грозами. Они начнут бушевать вечером и ночью, вот с утра в четверг небесная канцелярия сменит гнев на милость, подарив еще один погожий и теплый денек.

Термометры покажут +20…+22 градуса, атмосферное давление после небольшого понижения ночью сильно не изменится. На шкале барометра будет 758 мм ртутного столба, что близко к норме.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.