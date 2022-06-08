МРЭО Петербурга и Ленобласти приостановят работу из-за техобслуживания

26 июня отделения МРЭО ГИБДД будут закрыты полдня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предупреждает водителей и будущих автомобилистов об изменении графика работы регистрационных отделений – МРЭО. Из-за технической профилактики оборудования, отделы будут недоступны почти весь день 26 июня.

- 26 июня 2022 года с 9 до 15 часов запланировано проведение технических работ на серверах, в связи с чем прием граждан в МРЭО осуществляться не будет, - сообщает пресс-служба УГИБДД и приносит извинения за неудобства.

Автомобилистам советуют активнее пользоваться электронными сервисами через портал Госуслуг. Там же можно отследить состояние по заявлениям на регистрацию транспорта и замену водительских прав.

Кроме того, на Госуслугах можно записаться на очный прием в МРЭО на конкретное время, без стояния в живой очереди.

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