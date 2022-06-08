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Авто8 июня 2022 13:05

Ограничение движения вводится с 10 июня в Московском районе Петербурга

Изменения коснутся как легковых, так и грузовых автомобилей
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В Московском районе ограничат движение.

В Московском районе ограничат движение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по транспорту Петербурга предупреждает автомобилистов города и области об ограничениях движения в Московском районе Северной столицы. Изменения на дорогах вводятся на время проведения Международного экономического форума.

- С 08.00 10 июня до 23.59 18 июня прекращается движение по Стартовой улице от Быковской до Внуковской улицы, - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, с 08.00 13 июня до 23.59 18 июня, будет закрыт проезд по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и по самой Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улице.

Что касается грузовиков, то 15, 16, 17 и 18 июня с 08.00 до 19.00 для машин массой свыше 3,5 тонн закрывается проезд по Пулковскому шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, по Петербургскому шоссе от Пулковского шоссе до Кузьминского шоссе и по Витебскому проспекту от Московского шоссе до Петербургского шоссе.

В те же дни большегрузы не пустят на участок КАД от Софийской улицы до Ропшинского шоссе.

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