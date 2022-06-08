Аттестация гидов и экскурсоводов в Петербурге начнется с сентября

Экскурсоводов Петербурга отправят на аттестацию.
Фото: Артем КИЛЬКИН
С нынешнего сентября в Петербурге, также как и по всей России, вводится аттестация для гидов и экскурсоводов. Вопрос особенно актуален для города на Неве, где с туристами работает кто попало. А китайские гиды, приезжающие с тургруппами из КНР, и вовсе рассказывают небылицы о Петербурге. Только проверить это никто не может – мало кто знает китайский. Новый федеральный закон должен исправить ситуацию.
- Аттестация подразумевает обучение гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов. А также прохождение аттестационного экзамена на базе Городского туристско-информационного бюро, - пишет «Петербургский дневник».
По словам представителей аттестованных для обучения экскурсоводов организаций, после изменения в законе спрос на их услуги резко вырос. Однако цифры пока несравнимы с пятью тысячами гидов, работающих в городе.
Отметим, что переаттестацию экскурсоводы должны будут проходить каждые пять лет.
Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.