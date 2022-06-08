Аттестация гидов и экскурсоводов в Петербурге начнется с сентября

Экскурсоводов Петербурга отправят на аттестацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

С нынешнего сентября в Петербурге, также как и по всей России, вводится аттестация для гидов и экскурсоводов. Вопрос особенно актуален для города на Неве, где с туристами работает кто попало. А китайские гиды, приезжающие с тургруппами из КНР, и вовсе рассказывают небылицы о Петербурге. Только проверить это никто не может – мало кто знает китайский. Новый федеральный закон должен исправить ситуацию.

- Аттестация подразумевает обучение гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов. А также прохождение аттестационного экзамена на базе Городского туристско-информационного бюро, - пишет «Петербургский дневник».

По словам представителей аттестованных для обучения экскурсоводов организаций, после изменения в законе спрос на их услуги резко вырос. Однако цифры пока несравнимы с пятью тысячами гидов, работающих в городе.

Отметим, что переаттестацию экскурсоводы должны будут проходить каждые пять лет.

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