Абоненты билайна в 20 раз увеличили интернет-трафик в метро Петербурга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году билайн запустил сеть 4G в тоннелях петербургской подземки. Клиенты оператора получили возможность разговаривать и пользоваться скоростным интернетом во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции «Рыбацкое» до станции «Приморская». Это стало причиной значительного роста клиентского дата-трафика в метро, поскольку ранее мобильный интернет билайн был доступен преимущественно лишь на платформах и в вестибюлях станций.

Сотовый оператор выяснил, что в первом квартале 2022 г. интернет-трафик клиентов билайн в метро Петербурга вырос почти в 20 раз, по сравнению с первым кварталом 2021 г. Голосовой трафик за этот же период увеличился в 6,5 раз.

Топ сервисов, на которые больше всего расходовали трафик петербуржцы в поездках в метро за последний месяц, выглядит так: первое место у веб серфинга, на втором месте YouTube, на третьей строчке VK. На четвертой Telegram, а на пятой TikTok.

По частоте использования первое место также у веб браузинга, на втором месте Telegram, на третьем – приложение Яндекса, четвертая строчка у VK, а на пятом месте WhatsApp.

- Благодаря запуску сети 4G в тоннелях метро, наши клиенты могут оставаться на связи с близкими и пользоваться нужными сервисами даже находясь в пути. Судя по столь значительному росту трафика, многие из них уже оценили эту возможность. Кроме того, мы внедрили на всей нашей сети в Петербурге и Ленобласти технологию VoLTE, обеспечивающую высокое качество передачи голоса. Она тоже доступна в тоннелях петербургской подземки, - рассказал Евгений Брянцев, директор петербургского отделения билайн.