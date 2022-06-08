Два трупа нашли по черной жиже с потолка квартиры в Ленобласти

В Сланцах нашли два трупа в закрытой квартире. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткую находку сделали вместе с полицейскими жители одного из домов города Сланцы. Некоторое время назад из начал беспокоить резкий и тошнотворный запах. А потом с потолка потекла черная жидкость. Учитывая, что сосед сверху не появлялся уже давно, у горожан появились мрачные опасения.

- 7 июня в 20:05 прибывшим нарядом совместно с МЧС вскрыта дверь в квартиру. Внутри были обнаружены тела двух мужчин в сильной степени разложения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Поскольку трупы подверглись гниению, опознать их не удалось. Предположительно, одним их погибших оказался 30-летний хозяин квартиры. А вторым – его сверстник, также житель Сланцев.

С места происшествия следователями был изъят шприц. Тела направлены в морг для установления причин смерти.

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