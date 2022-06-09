Солнечно и тепло обещают днем 9 июня в Петербурге

В четверг в Петербурге будет солнечно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночная гроза не должна испортить настроение жителям и гостям Петербурга. По данным синоптиков, разгулявшаяся непогода утихнет к утру и вернется к своей климатической норме, подарив солнце и тепло.

- 9 июня ночью дождь, местами ливень, гроза. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Воздух в течение дня прогреется до +20…+22 градусов, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление ночью немного понизится, а днем останется без изменений и составит 758 мм ртутного столба, что близко к норме.

В последующие два дня погода также будет радовать горожан. Днем в пятницу и субботу синоптики обещают солнечно и до 23…24 градусов тепла.

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