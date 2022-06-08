В Петербурге арестовали экс-священника до 6 августа по делу о дискредитации ВС РФ

В Петербурге арестовали бывшего священника по делу о дискредитации ВС РФ Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге арестовали бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова до 6 августа 2022 года. Мужчину обвиняют в дискредитации вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы в среду, 8 июня.

Калининский суд города удовлетворил ходатайство следствия.

- Мужчина публиковал в различных социальных сетях видеозаписи, содержащие заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил РФ. Ему предъявили обвинение. Сейчас он находится под арестом, - рассказали в пресс-службе СКР Санкт-Петербурга.

Напомним, что до задержания по делу о дискредитации ВС РФ Иоанн критиковал строительство храма вооруженных сил России. После высказываний бывшего священника суд Новосибирской епархии лишил Курмоярова священного сана. Теперь обвиняемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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