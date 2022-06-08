В Петербурге арестовали художника и бездомного за плакат с бранью на здании

Художника и БОМЖа арестовали за нецензурный плакат на фасаде дома в Петербурге ФОТО: объединенная пресс-служба судов города

В Санкт-Петербурге арестовали художника и бездомного жителя, которые разместили плакат с нецензурной надписью на доме № 32 по улице Восстания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве в среду, 8 июня.

О том, как художник и его друг без определенного места жительства объединились, в пресс-службе не уточняется. По словам художника, он хотел высказать свое отношение. К чему именно, он не уточнил. Молодой человек раскаялся и сказал, что его поступок был лишним. «Не нужно было этого делать», - сказал петербуржец. Бездомный свою вину не признал.

- Дзержинский районный суд города арестовал бездомного на десять суток. Художник признал свою вину. Ему назначали пять суток ареста, - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что на фасаде дома художник и его знакомый повесили черный плакат с белой нецензурной надписью.

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