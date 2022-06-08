Юбилейные «Подорожники» к 350-летию Петра I будут продавать с 9 июня

Юбилейные карты «Подорожник» выпустили в Санкт-Петербурге ФОТО: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Юбилейные «Подорожники» выпустили в Санкт-Петербурге к 350-летию со дня рождения Петра I. Их начнут продавать с 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» в среду, 8 июня.

ФОТО: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

- На одной карте изображение сделали монохромным, на второй – полноцветным. При разработке дизайна карт использовали знаковые для истории России достижения Петра I: основание морского флота России и основание Санкт-Петербурга. По задумке дизайнера, император с гордостью взирает на построенную на берегах Невы Петропавловскую крепость, мимо которой проплывают парусники, - говорится в сообщении.

ФОТО: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Новые карты «Подорожник» будут продавать в офисах и киосках организатора перевозок, а также во всех кассах станций метро.

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