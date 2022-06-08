В Петербурге показали видео задержания экс-священника по делу о дискредитации ВС РФ

Видео задержания бывшего священника по делу о дискредитации ВС РФ опубликовали в Петербурге ФОТО: пресс-служба СУ СК РФ Санкт-Петербурга

Полицейские опубликовали видеозапись задержания бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова, которого обвиняют в дискредитации вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в среду, 8 июня.

- Полицейские нашли видеозаписи бывшего иеромонаха РПЦ в интернете 25 марта. Уголовное дело возбудили 7 июня. Мужчину обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 53-летнего мужчина 7 июня, когда на него завели уголовное дело. Бывший священник размещал фейки в одной из социальных сетей через администрируемый им профиль. В доме задержанного полицейские нашли и изъяли мобильный телефон, ноутбук, планшет и жесткий диск.

Напомним, что фигуранта дела арестовали до 8 августа 2022 года. Также лингвистическая экспертиза от специалистов СПбГУ показала, что информацию в видео бывшего священника можно назвать фейком.

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