Под Петербургом пьяный мужчина попытался задушить и изнасиловать прохожую

Преступника задержали через три с половиной часа после происшествия Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ночь на 7 июня в Гатчинском районе Ленобласти пьяный мужчина попытался задушить и изнасиловать молодую девушку. Жертвой стала случайная 21-летняя прохожая, которую 47-летний житель области оттащил к канаве, где и решил удовлетворить свои сексуальные потребности.

- Он толкнул девушку, отчего она упала на землю. Удерживая ее в таком положении, мужчина начал душить свою жертву, после чего ударил кулаком по голове. Тогда, упав в канаву, девушка потеряла сознание. Там же подозреваемый попытался ее изнасиловать, - сообщил источник "КП-Петербург".

Уже через три с половиной часа предполагаемого извращенца задержала полиция. На него уже возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.