Более 250 человек пропали в Ленобласти в мае 2022 года

Поисковый отряд получил 265 заявок о пропавших людях в Ленинградской области в мае 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» получил 265 заявок о пропавших людях в Ленобласти в мае 2022 года. Из них 12 человек нашли мертвыми, еще 200 – живыми. Об этом волонтеры сообщили в своем Telegram-канале в среду, 8 июня.

Из 265 заявок 20 из них не подтвердились. Также 27 пропавших не нашли. Из общего числа заявок 89 были срочными. В мае 2021 года срочных заявок было 110 штук.

ФОТО: t.me/la_piter

- Впервые в истории петербургского отряда месяц оказался легче, чем годом ранее. До сих пор число сообщений на горячую линию только росло, - говорится в сообщении.

Волонтеры добавили, что не знают причины уменьшения числа заявок. Члены поискового отряда полагают, люди начали внимательнее относиться к себе и близким.

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