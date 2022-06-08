В Петербурге избили пятерых мужчин за шум, в одного из них выстрелили

В Петербурге избили пятерых мужчин и одного ранили за шум в коммуналке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге компанию из пяти мужчин избили во время застолья в коммунальной квартире. Шум не понравился соседке, и она вызвала двух друзей. Гости приехали со слезоточивым газом и травматическим пистолетом. Одного мужчину увезли в больницу с ранением груди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Петербурга в среду, 8 июня.

- Около 16:00 часов 8 июня в Адмиралтейском районе города по улице 6-ая Красноармейская в коммунальной квартире собрались пять мужчин. Они выпивали алкоголь. Из-за шума соседка сделала им замечание, после чего возник конфликт. Позже девушка вызвала двух знакомых. Они приехали и избили компанию мужчин. С собой у них был слезоточивый газ и травматический пистолет, - говорится в сообщении.

После инцидента девушка и два ее друга скрылись с места происшествия. Полицейские разыскивают их. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.