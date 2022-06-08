Фестиваль «Паруса Кронштадта» пройдет 18 июня в Петербурге

В Петербурге пройдет фестиваль "Паруса Кронштадта" 18 июня ФОТО: организатор фестиваля

Фестиваль «Паруса Кронштадта» пройдет 18 июня, в последний день ПМЭФ-2022, на форте «Константин». Для гостей подготовят театральные и музыкальные представления, в том числе выступит народный артист России и саксофонист Игорь Бутман. Событие пройдет под открытым воздухом, а посетить его организаторы приглашают бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в среду, 8 июня.

- «Паруса Кронштадта» – это не только спортивно-развлекательное, но и культурно-просветительское мероприятие. С его помощью мы привлекаем интерес к истории нашей страны как великой морской державы, к Кронштадту – как хранителю лучших традиций российского флота, - рассказали организаторы фестиваля.

В 2022 году фестиваль посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. В программу включили исторические и культурные отсылки к эпохе императора.

Для посетителей события также будет работать фуд-корт. На нем представят блюда из Санкт-Петербурга, Новгородской, Владимирской и Ленинградской областей, а также из Республики Коми.

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