Петербуржец выломал двери лифта в жилом доме

Мужчина выломал двери лифта в одном из домов Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жители дома № 58 на улице Маршала Казакова ищут петербуржца, который выломал двери лифта. О происшествии жильцы сообщили в социальных сетях в среду, 8 июня.

- Примерно между 01:30 и 02:30 часами в ночь на 28 мая мужчина зверски выломал двери лифта. Сейчас мы пытаемся его найти, - пишет автор публикации в Telegram-канале «Мегаполис».

Жилец дома на Маршала Казакова добавляет, что ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

На кадрах видно, что мужчина с силой выдергивает дверь лифта. Сначала петербуржец тянул дверь на себя. После он бил в нее плечом. Почему мужчина решил разломать дверь лифта, неизвестно.

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