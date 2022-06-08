Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Петербурге

Годовалого малыша увезли в реанимацию после падения с окна третьего этажа Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа, пока его мать мыла окна. Малыша увезли в реанимацию. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 8 июня.

Мальчику диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лодыжки, отек головного мозга тяжелой степени и закрытую травму живота.

- Мать пострадавшего малыша 7 июня мыла окна. Когда женщина отвлеклась, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вывалился из окна, - передает источник.

После происшествия врачи увезли мальчика в больницу.

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