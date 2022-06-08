Маршрут № 191 стал самым популярным у петербуржцев за два месяца

Власти назвали самые популярные автобусные маршруты у петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 апреля по 31 мая частные перевозчики обслужили 17,5 миллионов петербуржцев. В Северной столице 1 апреля начался первый этап транспортной реформы. Комитет по транспорту назвал самые популярные маршруты в городе во вторник, 8 июня.

- Самым востребованным маршрутом оказался № 191. За два месяца водители маршрута перевезли почти 900 тысяч пассажиров. На втором месте по числу перевезенных пассажиров оказался № 185. Им воспользовались 720 тысяч петербуржцев, - говорится в сообщении.

Кроме этого, 485 тысяч пассажиров проезжали по маршруту № 68. Также 442 тысячи пассажиров воспользовались маршрутом № 99.

Напомним, первый этап транспортной реформы начался с 1 апреля в Санкт-Петербурге. Со 2 июня начался ее второй этап. Третий этап назначали на 15 июля.

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